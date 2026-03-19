Turull insta a ERC a volver con Junts a la "casilla de salida" para pedir el concierto económico

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha instado este jueves al presidente de ERC, Oriol Junqueras, a volver juntos a la "casilla de salida" para pedir el concierto económico singular para Catalunya y tacha de guinda del pastel del fracaso de la investidura que Govern haya retirado el proyecto de Presupuestos.

"Allí es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Por tanto, señor Junqueras, ¿quiere que vayamos a defender conjuntamente el concierto económico singular, que es lo que Illa le prometió para que le hicieras presidente? Vayamos, ahora mismo, vayamos a defenderlo", ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Ha cargado contra ERC por el IRPF: "Alguien que comienza diciendo un concierto económico singular, después dice no, pasamos ya, lo dejamos correr y vamos a la recaudación del IRPF sí o sí, y, ahora, ya ni el IRPF. Esto demuestra que esto va de cálculos de partido, no de país".

Considera que hay "falta de ambición" en batallar por la recaudación del IRPF y, preguntado por la posición de Junts ante el suplemento de crédito que Govern aprueba este jueves, ha afirmado que la formación lo analizará y ha pedido a la Generalitat que no ponga un parche.

COMPETENCIAS EN INMIGRACIÓN Y PODEMOS

Preguntado por la petición de Podemos de participar en la modificación del articulado de la ley del traspaso de las competencias en inmigración a Catalunya --al cual ha accedido como moneda de cambio por la regularización de migrantes--, ha señalado que Junts no está dispuesto a "recular" en competencias.

"Si lo que pretenden es aguar, no, porque entonces nos pasan cosas como lo que nos ocurre en Trànsit, y ya no digo como lo que ocurre en Renfe, que ha sido un traspaso 'fake'. Ha sido peor remedio que la enfermedad", ha dicho.

TONI COMIN Y ARTUR MAS

Sobre un presunto retraso de Junts en actuar tras conocer las acusaciones de acoso sexual y psicológico que se atribuyen al exconseller y eurodiputado electo de Junts, Toni Comin, que investiga el Parlamento Europeo (PE) tras la denuncia de un exasistente, ha expresado que este no ha sido "por voluntad nuestra de dilatar nada" y ha fijado los tempos del partido en la investigación interna de la Comisión de Garantías.

Preguntado por el hecho que el expresidente de la Generalitat Artur Mas explicara Turull, en nombre del presidente del partido, Carles Puigdemont, le ofreciera hace unos pocos meses ser el candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales de 2027 --y que él rechazó--, Turull ha señalado que no fue "exactamente así".

Ha explicado que a la cúpula del partido le llegó que gente del entorno de Mas decía que él estaba dispuesto a ser candidato y que, cuando Turull le preguntó por si eso era verdad, Mas lo negó: "Yo quería aclarar si, antes de tomar una decisión, existía esa posibilidad".