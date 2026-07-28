Turull (Junts) afirma que el indulto del Gobierno a Borràs "no repara para nada el mal ya hecho"

Archivo - El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, y la presidenta de Junts, Laura Borràs, atienden a los medios de comunicación durante la ofrenda floral anual a la tumba del expresidente de la Generalitat Francesc Macià - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado que el indulto del Gobierno a la expresidenta del Parlament y de Junts Laura Borràs "no repara para nada el mal ya hecho".

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, ha sostenido que "este indulto no blanqueará la grave injusticia perpetrada por los justicieros de La Toga Nostra en su sentencia".

Además, ha señalado que los perjuicios a Borràs "persistirán con la inhabilitación" y ha expresado todo su apoyo y el del partido a la expresidenta de la Cámara catalana.