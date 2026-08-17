Turull (Junts) afirma que "lo que pasa en Ceuta no se queda en Ceuta" y reclama tener competencias

Turull y Martí en las fiestas de Gràcia - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha vuelto a reclamar las competencias en inmigración para Catalunya, y ha afirmado que "lo que pasa en Ceuta no se queda en Ceuta, y en el momento en que allí se estornuda, Catalunya se constipa", al ser preguntado por su opinión sobre la gestión de esta crisis migratoria por parte del Gobierno.

En declaraciones este lunes en las Festes de Gràcia de Barcelona junto con el candidato del partido a la Alcaldía de la capital catalana, Jordi Martí, Turull también ha reclamado tener los recursos necesarios para gestionar la inmigración una vez haya este traspaso de competencias, y ha insistido en que volverán a presentar en el Congreso "una vez que se abra el registro" una proposición de ley para conseguir esta delegación competencial.

Junts ya presentó en el pasado curso una proposición de ley en la Cámara baja para la delegación de competencias migratorias a Catalunya, tras haber negociado con el PSOE su voto favorable, pero esta iniciativa finalmente no salió adelante por el voto en contra de Podemos.

El dirigente de Junts ha asegurado que el fenómeno migratorio en Catalunya no tiene nada que ver con la situación de otras comunidades, y ha criticado a quienes, ante esta situación, "se recrean en el problema y tiran gasolina al fuego", mientras que desde Junts, según él, proponen soluciones.

Ha concretado que tener las herramientas en materia migratoria quiere decir controlar los flujos, los requisitos de residencia, los recursos económicos para redimensionar los servicios públicos, y "que haya unas políticas claras y con mucha determinación, que la gente sepa que cuando viene a Catalunya viene a una nación que tiene una lengua, que aprender esta lengua no es un tema de una imposición", sino que le ayudará a integrarse personalmente, ha añadido.

Turull también ha criticado que el Govern de Salvador Illa "solo está pendiente de no molestar a Madrid, de no tener voz propia en temas que afectan a los catalanes", como cree que ocurre con el tema migratorio.

Preguntado por si volverán a negociar con el PSOE sobre estas competencias, el número dos de Junts ha asegurado que no han retomado ninguna conversación con los socialistas porque considera que ya se comprometieron a votar favorablemente en el pasado: "Es una de las deudas que tienen con nosotros", ha recordado.

JORDI MARTÍ

Por su parte, el líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona ha acusado al alcalde, Jaume Collboni, de no estar presente en los actos públicos de las Festes de Gràcia y de "dedicarse a hacer vídeos de promoción y de publicidad desde el despacho", pero no acompañar y escuchar a los vecinos.

"Quizás tiene miedo de que le piten, como pasó con el pregón de la Festa Major de Gràcia desde el balcón del Ayuntamiento del distrito", ha añadido Martí, que ha destacado que Junts ha estado presente en todos los actos institucionales que se han celebrado durante las fiestas.