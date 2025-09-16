Turull (Junts) asegura que el independentismo es "la gran alternativa" al Govern catalán

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El secretario general participa en el acto 'Junts s'explica'

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado este martes en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) que "el independentismo es la gran alternativa a la falta de liderazgo y ambición del Govern catalán actual".

Así lo ha explicado el partido en un comunicado tras un acto de la campaña 'Junts s'explica' que ha reunido al secretario general junto a la diputada Montse Ortiz, el portavoz en el Senado Eduard Pujol y el portavoz municipal y presidente comarcal en el Garraf, Gerard Figueres.

Turull ha defendido que Junts construye la alternativa al gobierno de "la resignación y la desnacionalización con oposición de ideas, soluciones y propuestas".

El dirigente ha asegurado que su actuación se basará en tres ejes: "defensa de la lengua y la cultura, protección de las clases medias y apoyo a los jóvenes".

"Sin lengua, cultura ni identidad no somos nación", ha subrayado Turull, que ha reclamado liderar con determinación las reformas que necesita Catalunya y plantarse ante Madrid para defender los intereses de todos los catalanes.

APORTACIONES Y DEMANDAS

A continuación, Pujol ha reivindicado el trabajo de Junts en el Senado para defender "las clases medias, la cultura del esfuerzo y la pequeña y mediana empresa" y ha augurado que Gerard Figueres ganará la alcaldía de Vilanova en dos años.

Por su parte, Ortiz ha denunciado el "colapso" de la movilidad en la comarca del Garraf y ha exigido el traspaso de Rodalies, más autobuses y mejor planificación de obras, además de un nuevo hospital en Vilanova, un servicio de pediatría en Canyelles (Barcelona) y más formación profesional para los jóvenes.

Finalmente, Figueres ha señalado que Junts es "el partido de las clases medias" y ha recordado que en el último pleno se votó la creación de la concejalía de Cultura y Lengua Catalana en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).