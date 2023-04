Turull (Junts) augura que el acuerdo de claridad "acabará siendo el acuerdo de brevedad y soledad"

Critica la gestión del Govern de la sequía y no permitirá que "se acabe institucionalizando la incompetencia"



BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha augurado este domingo que el acuerdo de claridad que propone el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, "acabará siendo el acuerdo de la brevedad y de la soledad".

Lo ha defendido en su intervención en la presentación de los cabezas de lista del partido para las municipales de la veguería del Penedès, celebrada en Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Ha asegurado que será "de brevedad porque es un acuerdo que ya nació muerto, porque en el Parlament de Catalunya la mayoría de fuerzas independentistas ya dijeron que no, y porque el Gobierno del Estado lo ha dejado claro".

Y ha añadido que será "de soledad porque, viendo a los expertos que quieren poner al frente, queda claro que esto no va de cómo los catalanes" culminan lo que se votó y decidió el 1-O, según él.

Ha defendido que el gran activo del independentismo es su capacidad de movilización y ha acusado al Govern de "adormecer esta fuerza de la gente, secuestrar esta fuerza de la gente, y decir 'tranquilos que ya lo haremos nosotros, lo haremos todo'.

"QUE NO NOS DIGAN QUE NO HAY ALTERNATIVAS, PORQUE LAS HAY"

"Que no nos digan que no hay alternativas, porque las hay. Una cosa es que no les guste, que no estén dispuestos, pero alternativa hay, y pasa por justamente poner en valor los grandes activos de este país", ha dicho Turull, que ha insistido en que este gran activo es la movilización.

Ha considerado que votar en las próximas elecciones municipales es la mejor respuesta ante el Estado español: "Nosotros ni tenemos togas, ni las queremos, ni tenemos cloacas, ni las queremos. Tenemos una cosa muy potente que son las urnas y la fuerza de las urnas".

NO PERMITIRÁ QUE "SE ACABE INSTITUCIONALIZANDO LA INCOMPETENCIA"

Y ha criticado la gestión de la sequía en Catalunya por parte del Govern: "Hoy ya la Unión Europea está advirtiendo de que el Govern no ha hecho los deberes, porque no hay esta actitud de escuchar, de estar, de anticiparse y de decidir".

Ha dicho textualmente que la Generalitat deja el trabajo por hacer y ha añadido que Junts no permitirá que, "como está pasando con la sequía, se acabe institucionalizando la incompetencia".