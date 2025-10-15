Turull (Junts) critica a los "pelotones con toga que quieren reprimir" lo que se votó el 1-O

El secretario general de Junts, Jordi Turull, encabeza la ofrenda floral del partido a la tumba del expresidente de la Generalitat Lluís Companys en el 85 aniversario de su fusilamiento - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha criticado este miércoles a los "pelotones con toga que quieren reprimir" lo que los catalanes votaron el 1-O de 2017 tras la ofrenda de su partido en la tumba del expresidente de la Generalitat Lluís Companys en el Cementerio de Montjuïc, en el 85 aniversario de su fusilamiento.

"La represión no ha terminado, sigue. Ahora no son pelotones de fusilamiento, ahora son pelotones con toga que quieren reprimir y anular lo que decidió el pueblo de Catalunya el 1-O", ha manifestado en declaraciones a los medios, donde ha lamentado también que haya jueces que no apliquen la Ley de Amnistía.

Además, ha reivindicado que desde Junts homenajean a Companys cada vez que defienden el catalán, que no se recorten competencias, decisiones para avanzar hacia la independencia o cada vez que luchan "para que instituciones catalanas no estén gobernadas por gobiernos que quieren minorizarlas o españolizarlas".