Turull (Junts) dice que Illa no quiere molestar a Sánchez en medio de un "estercolero judicial"

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull, en una foto de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no quiere molestar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en medio de un "estercolero judicial y de corruptelas que invade el Estado", tanto del PSOE como del PP.

En su intervención en la Convención Municipalista de Junts, celebrada este sábado en Vilafranca del Penedès, ha dicho que Catalunya tiene un Govern de la Generalitat "pendiente de como puede ayudar a Pedro Sánchez" para que siga gobernando, incluso teniendo una mayoría parlamentaria en contra en la Moncloa, asegura.

"Mientras en Catalunya los problemas van creciendo y los sufrimientos de la gente se van acentuando en muchos ámbitos, tenemos un Govern cuyo frontispicio y su línea de acción es no molestar a Pedro Sánchez", ha apuntado.