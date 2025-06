Turull (Junts) espera "todas las explicaciones" de Cerdán y apela a la presunción de inocencia

El secretario general de Junts, Jordi Turull, en una rueda de prensa desde la sede del partido- EUROPA PRESS

Descarta una moción de censura y afirma que los independentistas ya sufrieron "condenas mediáticas"

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha dicho que espera "todas las explicaciones" del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, una vez se conozca el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre él, y ha apelado a la presunción de inocencia en este caso, como en otros.

"Estoy seguro y quiero pensar que cuando aparezca oficialmente este famoso informe de la UCO, estoy seguro de que el señor Santos Cerdán dará todas las explicaciones", ha dicho en una rueda de prensa este jueves.

Ha afirmado textualmente que cuanta más información menos rumorología habrá y que se debe investigar todo lo que sea necesario, respetando la presunción de inocencia: "Mucha gente de Junts hemos sido víctimas de condenas mediáticas y policiales y sabemos por experiencia propia como en momentos como este es importante defender la presunción de inocencia".

A su juicio, experiencias como las que ahora vive el PSOE "de filtraciones de informes, de condenas policiales y mediáticas", los independentistas podrían hacer un máster porque las han vivido en primera persona, también él.

"Hemos visto muchas escenas y muchas cosas que lo que se dice, lo que se filtra, y lo que aparece, todo es muy distinto. Y después también está el contenido de los informes. Yo no estoy prejuzgando nada, pero lo digo por experiencia propia. Yo me he dado cuenta de que Torrente está inspirado en personajes reales, y lo dejo aquí", ha añadido.

SUPLICATORIO

Turull ha descartado valorar si Junts facilitaría un hipotético suplicatorio en el Congreso y valorar futuros escenarios, pero ha descartado participar en una moción de censura: "De la batalla campal esta entre el PP y el PSOE no vamos a participar, ni por un lado ni por otro".

"Si alguien insinúa una posible moción de censura con el Partido Popular, ya lo hemos dicho muchas veces que esto es una fantasía. Y después de lo que ha hecho el Partido Popular en relación con el catalán en Europa, supongo que será una broma que alguien pueda llegar a imaginarse que firmemos algo con estos señores", ha valorado.

Tampoco ha respondido si ve necesario un adelanto electoral ante esta situación, y ha considerado que el éxito de la legislatura dependerá del cumplimiento del PSOE de los acuerdos suscritos con su formación.

"El apoyo en la gobernabilidad del Estado, como dice el propio acuerdo de Bruselas, va en función de los avances. Estamos en un momento en que nos pidió el mediador internacional que esperábamos un poco después de lo que hicimos con la cuestión de confianza porque debían producirse cosas. Cuando haya llegado el momento, desde Junts haremos la valoración", ha expresado.