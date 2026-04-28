Turull (Junts) reafirma el veto al decreto de vivienda porque "castiga al pequeño propietario"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, tras la jornada de la Unió Empresarial Intersectorial - UEI

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reafirmado este martes el veto de Junts al decreto de vivienda que se vota este martes en el Congreso de los Diputados porque lo ha hace es que "castiga al pequeño propietario".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación después de participar en una tertulia organizada por el Cercle d'Empresaris de la Unió Empresarial Intersectorial (UEI) este martes en Barcelona, acompañado del presidente de la entidad, Pep Garcia.

"Es un decreto que lo que hace es castigar una vez más al pequeño propietario, favorecer a los fondos buitres y, además, que cada vez haya menos pisos de alquiler en oferta, porque las personas se los acaban vendiendo", ha defendido Turull.

También ha defendido que el 'no' de Junts a la medida tiene el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y proteger la propiedad privada para que haya más gente que quiera poner el piso en alquiler: "Les debemos garantizar una seguridad jurídica y no que continuamente se les vaya criminalizando", ha dicho el secretario general.

JORNADA

Garcia ha detallado que en la tertulia se han tratado temas "prioritarios" y que les preocupan, como es la falta de personal cualificado, el absentismo laboral, las infraestructuras o la política fiscal.

En este sentido, Turull ha defendido el encuentro porque "quien no escucha no entiende, y si no entiende difícilmente podrá solucionar y podrá ayudar", y añadido que es también un espacio para poder explicar el posicionamiento del partido en ciertos temas.

"Tenemos ciertos posicionamientos justamente para ayudar al motor económico y social", ha afirmado el secretario general, lo que ha ejemplificado con haber votado en contra de la reducción de jornada a las 37,5 horas y ciertos impuestos que ahogan a pequeños y medianos empresarios, ha explicado.