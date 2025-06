Turull (Junts) reclama al Govern que actúe contra la multirreincidencia y la ocupación ilegal

Budó defiende que "la fuerza del país nace en los municipios"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha instado este martes al Govern de la Generalitat a "hacer frente a la multirreincidencia y acabar con la impunidad", y ha acusado al Ejecutivo mirar hacia otro lado.

Así lo ha expresado este miércoles durante una conferencia-coloquio en Granollers (Barcelona), en el marco de la campaña 'Junts s'explica', que ha contado con la presencia de la presidenta de la Associació Catalana de Municipis y alcaldesa de La Garriga (Barcelona), Meritxell Budó, y el secretario general de la Joventut Nacionalista de Catalunya, Aleix Agustí, informa Junts en un comunicado.

Turull ha contrapuesto el proyecto político de Junts al del PSC, que a su juicio "desnacionaliza Catalunya e ignora las posibilidades y el potencial del territorio".

En materia fiscal, ha apostado por una fiscalidad justa que no empobrezca a las clases medias, en sus palabras, y ha criticado la reforma del IRPF y del impuesto de transmisiones patrimoniales impulsada por el actual Govern: "Están empobreciendo a las clases medias, que son el motor económico y social del país".

"Hay que dejar de asfixiar a las clases medias y hacer que Catalunya deje de ser un infierno fiscal y burocrático", ha remarcado.

MUNICIPALISMO Y COHESTIÓN TERRITORIAL

Budó, por su parte, ha reivindicado el papel del municipalismo como eje vertebrador del Catalunya: "La fuerza del país nace en los municipios; la nación se construye desde abajo, con el impulso de la gente que vive y ama su entorno".

Ha reclamado un mejor marco competencial y financiero para ayuntamientos y consejos comarcales, y ha pedido ser reconocidos como "pieza clave para la cohesión social, la equidad territorial y la sostenibilidad democrática".

Asimismo, ha defendido un modelo de Catalunya en red y no centralizado y ha rechazado los esquemas de centro y periferia, apostando por un proyecto "moderno, justo y conectado".

EL PAPEL DE LOS JÓVENES

Agustí ha alertado de que la actual es "la primera generación que vivirá peor que sus padres" y ha reclamado medidas para favorecer el acceso a la vivienda, el empleo juvenil, el emprendimiento y el uso del catalán.

"Un país que no apuesta por sus jóvenes es un país sin futuro. Y un país que no les permite emanciparse, no apuesta ni por el progreso ni por su propio futuro", ha advertido.