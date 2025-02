Turull, a Mas: los consejos son "bienvenidos" pero la política de pactos de Junts la decide Junts

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull (i), y el ex presidente de la Generalitat, Artus Mas (d), durante la última jornada del Congreso de Junts en Calella

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull (i), y el ex presidente de la Generalitat, Artus Mas (d), durante la última jornada del Congreso de Junts en Calella - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha respondido este domingo a la opinión del expresidente de la Generalitat Artur Mas de que Junts debería poder hablar con Aliança Catalana, ante lo que Turull ha contestado que todos los consejos son "bienvenidos" pero ha recordado que la política de pactos de Junts con otras fuerzas políticas se decide desde la misma formación.

"Los consejos son muy bienvenidos, pero la política de pactos de Junts y la relación de Junts con las otras fuerzas políticas la decide Junts", ha aclarado en una atención a los medios en la Fira de la Candelera en Molins de Rei (Barcelona), tras ser preguntado por las declaraciones de Mas en una entrevista publicada este sábado en el 'Diari de Barcelona'.

En ella, Mas expresa que Junts debería poder hablar con Aliança Catalana, aunque matiza que no deberían "montar estrategias conjuntas" entre ambas formaciones.

Turull ha añadido que Junts no piensa de momento en apartarse de la línea actual, que tiene por objetivo, textualmente, servir más y mejor a los ciudadanos: "Lo que estamos haciendo es una política desde la oposición de hacer lo que seguramente le correspondería al Govern de Catalunya".

RELACIÓN CON EL PSOE

En paralelo, Turull ha remarcado que la relación con los socialistas no se ha perdido nunca y que espera que en las próximas semanas se pueda "encarrilar" con las eventuales concreciones del PSOE respecto a sus compromisos con Catalunya.

Por ello, ha emplazado al Gobierno a empezar a "abrir la cesta con concreciones" en materia de la oficialidad del catalán en la UE y el traspaso de competencias en inmigración.

Asimismo, ha recordado que una cuestión de confianza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no tiene que ser necesariamente negativa" y ha recordado que el líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se sometió a una en su momento, de la que surgió el referéndum del 1 de octubre.

Sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, Turull ha pedido no mezclar otros temas con esta negociación y ha reiterado que "hasta que no se acredite el cumplimiento de los presupuestos de 2024" no discutirán los de 2025.