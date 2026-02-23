Turull pide a Sánchez desclasificar todos los documentos de las "cloacas del Estado"

El líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí; el secretario general de Junts, Jordi Turull; la secretaria de Organización de Junts, Judith Toronjo, y la miembro de la dirección del partido, Assumpta Cros - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha pedido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que desclasifique todos los documentos de las "cloacas del Estado" y no sólo los del 23F.

Lo ha reclamado en declaraciones a los medios ante la estación de Sants de Barcelona, después de que Sánchez anunciara que el Consejo de Ministros aprobará la desclasificación de los documentos del golpe de Estado que se produjo el 23-F de 1981 por el teniente coronel Antonio Tejero, justo cuando se cumplen 45 años.

"Todo esto será interesante para hacer arqueología política. Lo que nos interesa es que se desclasifiquen todos los documentos que hemos pedido de las cloacas del Estado, que tanto han afectado a este país", ha asegurado Turull.

Tras reivindicar que la máxima en cualquier democracia es el derecho a saber la verdad, espera no tener que esperar 50 años más para que se desclasifique "todo lo que han perpetrado las cloacas del Estado, como los espionajes" o los documentos relacionados con el atentado del 17 de abril en Barcelona.

"El Estado en su conjunto, el 'deep state', nos tiene acostumbrados a que no haya esta información, supongo porque les caería la cara de vergüenza por todo lo que puede llegar a salir", ha advertido.