Txell Feixas cuestiona si el periodismo internacional está "presionando bastante" para entrar a Gaza

La periodista Txell Feixes ha cuestionado si desde el periodismo internacional se está "presionando bastante" para poder acceder a Gaza, y ha criticado que nunca antes se había dado la situación de que los periodistas no pudieran acceder a un conflicto como el de Gaza durante tanto tiempo.

En una entrevista de Europa Press para presentar su libro 'Aliadas' (Capitán Swing) --ahora traducido al castellano--, la excorresponsal de 3Cat en Beirut (Líbano) ha asegurado que vive con mucha frustración ver como "se han pasado todas las líneas rojas" en el conflicto palestino, y ha reclamado homenajear a los periodistas locales que están pudiendo explicar desde dentro lo que está ocurriendo.

Feixas considera que el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, quiere una guerra por sus ansias expansionistas --textualmente--, y ha lamentado que Estados Unidos no haga nada para pararlo: "Desde Europa también somos colaboradores necesarios y cómplices de este genocidio", ha añadido.

LA BATALLA DEL RELATO

También ha apuntado que Israel "invierte mucho en ganar la batalla del relato", algo que considera que está poniendo en peligro a medios y a periodistas israelíes por criticar la política de su Gobierno, tras lo que ha reivindicado un periodismo que hable de los hechos, ya que considera que a veces explican más cosas que todas las opiniones.

Feixas ha defendido que explicar historias personales es "de los pocos recursos que quedan para recuperar un poco la atención de la audiencia", y ha añadido que el gran reto del periodista es no quedarse en una historia individual, sino también escoger bien estas historias y complementarlas con contexto y datos.

"Creo que Gaza es uno de los sistemas de censura más extremos que hay. Nos privan de explicar historias personales cuando no nos dejan entrar en la Franja. Lo que se produce es que deshumanizados a las personas, porque solo nos podemos acoger a las estadísticas y a los números", ha criticado.

"MAL PERIODISMO DE GUERRA"

Para ella, se está haciendo "un mal periodismo de guerra" y cree que se debería de volver al periodismo de paz, tras lo que ha lamentado que se expliquen los conflictos como la narración de un partido de fútbol, donde hay perdedores, ganadores, buenos y malos, en sus palabras.

También ha reclamado un periodismo "en positivo, esperanzador, real, sin edulcorar, pero sí con todas las capas", ya que considera que siempre existe este punto de vista incluso en lugares como el campo de refugiados Shatila, situado en Beirut, del que habla en su libro.

Feixas ha explicado que cuando llegó al Líbano como corresponsal le impactó encontrarse un "ejército pacífico de mujeres que hacen una guerra de resistencia diaria", muchas de las cuales aparecen en 'Aliadas', y ha asegurado que no es más difícil encontrar historias protagonizadas por mujeres que por hombres a la hora de explicar un conflicto, sino que es una cuestión de querer verlas.

"Tienes que decidir que te lo expliquen ellas. Primero porque lo hacen, sino mejor, que yo diría que sí, lo hacen diferente, porque miran en 360 grados", y ha explicado que una de las dificultades que encontró con el libro fue que muchas de las protagonistas eran niñas, a las que les costaba hablar de violencias estructurales, bien porque las han normalizado o porque no tienen las herramientas para expresar lo que están experimentando.

El libro aborda la historia de un equipo de baloncesto y otro de críquet formados por niñas refugiadas en Shatila, creados para apartarlas del matrimonio infantil, y también habla de las dificultades a las que se enfrentan estas niñas, rodeadas de una "espiral de maltratos, drogas y crímenes de honor".

MUJERES EN ORIENTE MEDIO

Feixas ha afirmado que ser mujer le permitió acceder a los espacios de esa mitad de la población: "He podido hacer este libro porque soy mujer. Sino, ninguna de ellas me habría confiado todo lo que me han dicho, ninguna mujer me habría dejado entrar en sus casas", tras lo que ha añadido que si fuera directora de cualquier medio enviaría a mujeres a cubrir la región de Oriente Medio, ya considera que cuentan con esta ventaja.

La excorresponsal ha confesado que le gustaría volver a cubrir esta zona del mundo y no descarta cubrir otras, y también ha señalado que le gustaría volver a escribir en formato libro, ya que permite "un consumo más lento y a menudo más provechoso para la audiencia".

Además, ha defendido que el periodismo "es la vía para combatir los discursos de odio que utiliza sobre todo la extrema derecha", y ha apostado por hacer frente a este tipo de discursos con la realidad.