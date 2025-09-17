La UAB permitirá a estudiantes cambiar su identidad de género en su ficha de la universidad

El rector de la UAB, Javier Lafuente, y la secretaria general, Esther Zapater, en el encuentro con periodistas - EUROPA PRESS

Acoge a 5 estudiantes refugiados de Palestina a través de ayudas

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha incorporado en este curso 2025-2026 la posibilidad de que los estudiantes puedan modificar su identidad de género en su ficha de la universidad, sin tener que hacerlo presencialmente y "sin dar explicación", como se hacía hasta ahora.

Así lo ha explicado este miércoles el rector de la UAB, Javier Lafuente, en un encuentro con periodistas, en el que ha explicado que el estudiante puede acceder a su ficha y cambiar el género directamente "tantas veces como quiera", y el profesor podrá ver cómo quiere que ese estudiante sea tratado.

"Hasta ahora teníamos unos procedimientos que tenían que hacerse personalmente, tenían que explicarse a otras personas y eso impedía seguramente que algunas personas por A, por B o por C no lo hicieran", ha indicado.

En cuanto a solicitudes de cambio de nombre, desde la UAB señalan que en el curso 2022-2023 lo pidieron 52 personas; en el 2023-2024, 26; y en el 2024-2025, 23.

DIVERSIDAD Y NUEVO CURSO

Para este nuevo curso, la UAB quiere reivindicar las diversidades, las formas de ser y de hacer y de apreciar las singularidades y diferencias de cada individuo "como una riqueza", a través del lema 'Unidiversitat'.

Además, ya se ha cubierto el 98% de la matrícula prevista en los centros propios de la UAB para este nuevo curso: en la primera asignación de julio, el 60% de las personas asignadas lo fueron en su primera opción escogida; y los grados con más solicitudes han sido Medicina, Enfermería y Psicología, como en años anteriores.

PLAZAS

Por otro lado, Lafuente se ha referido al modelo de financiación actual del sistema universitario, y asegura que en estos momentos es difícil incrementar plazas en algunos estudios: "Ahora nosotros, para crear una cosa, tenemos que desprogramar otra, o sea, es difícil incrementar".

Explica que se está trabajando con la Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat en un nuevo mapa de titulaciones, con el objetivo de "poder permitir tomar decisiones" a la hora de ampliar plazas en algunas ramas.

"Hay empresarios y agentes de la sociedad que piensan que hay una necesidad de diseño de chips porque hay una posibilidad en nuestro entorno de crear chips nuevos, que den independencia tecnológica de otros países", afirma, y también pone de ejemplo el ámbito de la ciberseguridad.

Lafuente añade que estaban planteando la posibilidad de potenciar estudios en estas áreas, pero que no lo pondrán en marcha si no hay una financiación específica: "Nosotros no tenemos capacidad de incrementar más plazas. En el caso de que alguna de estas demandas nos venga financiada, nosotros lo pondremos en marcha".

PALESTINA

Por otro lado, la UAB ha concedido 5 ayudas UAB Refugi que han permitido acoger a dos personas de Palestina en el curso pasado y una nueva en este curso 2025-2026, y hay otras dos personas beneficiarias que están pendientes de los trámites necesarios para poder desplazarse.

Ha recordado que hace un año y medio, en un claustro de la UAB, se decidió romper relaciones con las universidades y con los centros de investigación de Israel; y sobre la Global Sumud Flotilla, señala que la universidad ha hecho una declaración a favor de ella y considera que la visibilidad de la situación en Palestina "depende de estas acciones concretas".