La UB agradece la "responsabilidad" de los acampados durante la jornada electoral

Asegura haber recibido "amenazas, insultos y descalificaciones de todas partes"



BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno de la Universitat de Barcelona (UB) ha destacado la normalidad con la que se ha celebrado la jornada electoral, y ha agradecido la "responsabilidad" con la que se ha comportado los acampados en el Edifici Històric, sede electoral, mostrando su apoyo a Palestina y respetando el proceso electoral.

En un comunicado la noche de este domingo, ha remarcado que ello es una "demostración de uno de los grandes valores académicos que la UB quiere preservar y difundir que, en este caso, no es otro que el respeto a la libertad democrática, incompatible con ningún tipo de coacción".

La universidad ha asegurado que en los últimos días ha recibido "amenazas, insultos y descalificaciones de todas partes, olvidando que el valor fundamental que debe unir es parar urgentemente la violencia", que ha calificado de injustificada.

"Ninguna de estas presiones no harán variar la posición y compromiso que hemos mantenido ante el conflicto: por convicción científico y valores universitarios", ha remarcado el gobierno de la UB.

Ha afirmado que es momento de actuar con determinación, "no es momento de grandes declaraciones, ni de demostraciones de preocupación ya conocidas", y ha remarcado que continuará trabajando con la red Universitat Refugi atendiendo a la comunidad académica que estás sufriendo las agresiones derivadas de la guerra.

Ha remarcado que "no ha iniciado ningún tipo de relación con instituciones académicas israelís" que no estén comprometidas con la paz, y ha remarcado que la UB no tiene proveedores de Rusia e Israel ni mantiene ninguna relación comercial, situación que no cambiará hasta que no haya garantías del cumplimiento de los compromisos con la paz.

La UB ha asegurado que se ha propuesto ser "un agente activo" en el escenario de la reconstrucción de las instituciones académicas de Ucrania y Gaza.

Según fuentes de la Acampada per Palestina UB consultadas por Europa Press, la jornada ha transcurrido sin incidentes, y han reiterado que la acción reivindicativo "está planteada como indefinida hasta que se cumplan las exigencias al Rectorado".