La UB, primera universidad española en el QS World University Rankings 2027

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BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de Barcelona (UB) es la primera universidad española en el QS World University Rankings 2027, una clasificación que analiza más de 1.500 instituciones de educación superior y en el que figuran otras seis universidades catalanas entre las 1.000 primeras.

El ranking lo lidera el Massachussets Institute of Technology (Estados Unidos), seguido del Imperial College de Londres, la Universidad de Stanford (Estados Unidos), la de Oxford (Gran Bretaña) y Harvard (Estados Unidos).

La UB es la primera universidad estatal en el ranking, situándose en el puesto 165, y siendo la 68 entre los centros europeos, y la siguen la Universidad Complutense de Madrid (199), Autònoma de Barcelona (211), Autónoma de Madrid (226), Pompeu Fabra de Barcelona (263) y la de Navarra (279).

Tras ellas se sitúan la Universidad Carlos III de Madrid (314), la Politécnica de Madrid (364), la Politècnica de Catalunya (434), la Politécnica de Valencia (434), la IE University (446), la de Granada (447), la de Valencia (447), la Ramon Llull de Barcelona (474) y la de Sevilla (485).

Le siguen la Universidad de Salamanca (560), Pontificia de Comillas (643), la del País Vasco (677), la de Zaragoza (701-710), la de Alcalá (731-740), la de Vigo (801-850), la Rovira i Virgili de Tarragona (851-900), la de Alicante (851-900), la de Oviedo (901-950), la Universidad Europea de Madrid (901-950), la UIC Barcelona (901-950), la de Córdoba (951-1.000) y Valladolid (901-1.000), que completan las situadas entre las mil primeras.

La UIC Barcelona ha subrayado en un comunicado que entrar por primera vez en el ranking refuerza el impacto de la estrategia institucional de la universidad, "centrada en la excelencia académica, la internacionalización, la investigación y una formación orientada a la empleabilidad y al compromiso social".