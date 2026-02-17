La UE Sant Andreu, nuevo socio de Pimec para generar sinergias entre deporte y empresas

Momento de la firma del acuerdo. - PIMEC

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La UE Sant Andreu ha formalizado su adhesión como socio de Pimec con el objetivo de crear sinergias entre deporte y empresas, informa la patronal en un comunicado este martes.

La incorporación se enmarca en la voluntad de Pimec Esports de potenciar el papel del deporte "como motor de cohesión social y dinamización económica".

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha afirmado que el acuerdo "es una muestra de activismo empresarial" y refuerza el papel de las empresas en el sector deportivo.

PIMEC ESPORTS

El presidente de Pimec Esports, August Tarragó, ha explicado que los clubes deportivos "son también pymes que generan ocupación, dinamizan la economía local y crean redes de colaboración".

El presidente de la UE Sant Andreu, Taito Suzuki, ha dicho que se trata de una "alianza estratégica" en la construcción del proyecto del club de fútbol.