UGT de Catalunya alerta de que ir en coche al trabajo cuesta 190 euros más que hace un año

Archivo - Ronda de Dalt en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha alertado de que el desplazamiento al trabajo en coche privado se ha encarecido en 190 euros en el último año debido al alza de los precios de los carburantes y ha pedido compensaciones para los trabajadores y que se incorpore la movilidad laboral en la negociación colectiva.

En un comunicado este viernes, el sindicato ha precisado que el encarecimiento de los carburantes y de gastos asociados han aumentado en un 10,7% el coste del transporte privado para los trabajadores, lo que representa 190 euros anuales más por trabajador y casi 440 millones de euros adicionales en el conjunto de Catalunya.

Ha alertado que el problema no es únicamente económico, ya que el transporte público también se ha encarecido un 3,9%, y ha explicado que mientras las personas que utilizan este medio invierten una media de 84 minutos al día, las que van en su propio vehículo destinan una media de 47,5 minutos.

"Es muchos casos, las personas trabajadoras deben escoger entre gastar más dinero para llegar antes al trabajo o dedicar una parte considerable del día al desplazamiento", ha retratado el sindicado.

Ante esta situación, UGT de Catalunya ha pedido establecer mecanismos de compensación de los costes de desplazamiento adaptados a las necesidades de las plantillas y la realidad de cada territorio, impulsar planes de movilidad en los centros de trabajo y mejoras en el acceso al transporte público y alternativas sostenibles.