UGT de Catalunya estima que 500.000 personas han vuelto al trabajo este martes

Una voluntaria de Cruz Roja entrega mascarillas a los pasajeros en la estación catalana de Diagonal el día en el que se reactiva la actividad laboral no esencial en Cataluña, en Barcelona (Catalunya, España), a 14 de abril de 2020. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha estimado que 500.000 catalanes se han reincorporado al trabajo de forma presencial este martes, después de que el permiso retribuido recuperable aprobado por el Gobierno para restringir la movilidad de los trabajadores de actividades no esenciales finalizara el jueves.

En un comunicado, el sindicato ha explicado que estimaron que había unas 767.528 personas, el 27,5% de la población trabajadora, que podían acogerse al permiso retribuido recuperable que entró en vigor el 29 de marzo.

Ha sostenido que la vuelta a la actividad se está llevando a cabo de forma gradual, ya que algunas empresas no han podido retomar la actividad porque no disponen de las medidas de protección colectiva e individuales necesarias para garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores.

El sindicato ha recordado que esta reincorporación solo se puede llevar a cabo si cuenta con un plan de contingencia que evalúe los riesgos de cada puesto de trabajo y que ponga las medidas necesarias para evitar riesgos para la salud.

"Desde nuestro sindicato exigimos que no se retome la actividad en aquellas empresas que no puedan garantizar las medidas de seguridad y salud necesarias", ha señalado, y ha dicho que le preocupa mucho la situación en las pequeñas empresas donde no tienen representación sindical para negociar planes de contingencia.