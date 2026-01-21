UGT de Catalunya lamenta el accidente de Gelida (Barcelona) y pide una investigación exhaustiva

El tren accidentado, a 20 de enero de 2026, en Gelida, Barcelona, Catalunya (España). El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha confirmado el fallecimiento del maquinista al descarrilar un tren de la R4 de Rodalies tras la caída de un muro de contención y - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha lamentado el accidente ferroviario de la noche de este martes en Gelida (Barcelona) y ha pedido una investigación exhaustiva para esclarecer las causas, en un comunicado este miércoles.

El sindicato ha reclamado "reforzar las medidas de seguridad necesarias" para que este tipo de sucesos no se repita.

Ha añadido que "la seguridad en el transporte público es un elemento esencial de garantías de derechos, de protección de la vida y de cohesión territorial".

Por otro lado, ha recordado que los trabajadores que no puedan acceder a su centro de trabajo a causa del accidente y de la cancelación de todos los trenes de Rodalies y Regionales, tienen derecho a un permiso retribuido de cuatro días sin pérdida de salario.

La organización ha llamado a las empresas a que "actúen con responsabilidad" y eviten, textualmente, cualquier tipo de perjuicio a las personas que no puedan desplazarse por causas ajenas a su voluntad.