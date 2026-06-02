UGT de Catalunya lamenta que se cronifican las principales tendencias del mercado laboral

Archivo - Trabajadores realizando obras en las Ramblas de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha lamentado este martes que los datos del paro de mayo muestran que se cronifican las principales tendencias del mercado laboral catalán.

Ha reaccionado de este modo en un comunicado a la rebaja del paro en mayo, que se redujo en 6.900 personas en mayo en Catalunya (-2,19%), tras bajar un 2,77% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en 307.627.

El sindicato ha reclamado unas políticas activas de ocupación adaptadas al perfil de los parados y a las necesidades de las empresas.