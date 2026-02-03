UGT Catalunya pide evitar "colapsos administrativos" para regularizar a migrantes

Puerto de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha pedido un 2026 en el que se resuelvan "deberes pendientes" como la recuperación salarial o luchar contra la precariedad laboral, así como evitar colapsos administrativos, en sus palabras, para la regularización extraordinaria de 500.000 migrantes anunciada por el Gobierno la semana pasada.

Ha reaccionado de esta forma a las cifras del paro publicadas este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que indican que el paro sube en 1.978 personas en enero en Catalunya (+0,61%), tras subir un 0,58% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 325.214.

El sindicato ha celebrado acuerdos como la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por 14 pagas, y ha instado a dotar de recursos "más humanos y técnicos" a la administración para evitar colapsos en las oficinas de extranjería ante las futuras regularizaciones.