UGT de Catalunya pide medidas que generen un empleo "digno y estable"

Archivo - Trabajadores realizando obras en Barcelona.
Archivo - Trabajadores realizando obras en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 2 diciembre 2025 12:16

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha explicado que la evolución de la cifra del paro pone de manifiesto la necesidad de impulsar nuevas medidas que generen un empleo "digno y estable".

Ha reaccionado de este modo a los datos del paro publicados este martes, que muestran una reducción en Catalunya de 3.119 personas en noviembre (-0,96%) respecto a octubre, tras subir un 0,75% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 321.376.

El sindicato ha reclamado que se aumenten los recursos tanto del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) como del Sepe.

