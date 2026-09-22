UGT de Catalunya pide que las viviendas de grandes tenedores del Programa Regenera pasen a ser VPO

Archivo - Vistas de la ciudad de Barcelona - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha pedido que las viviendas de grandes tenedores que se reformen en el marco del Programa Regenera anunciado por la Generalitat pasen a ser viviendas de protección oficial (VPO), en un comunicado este martes.

El programa prevé 190 millones de euros anuales --que pueden alcanzar los 255 millones con la financiación del Institut Català de Finances (ICF)-- para rehabilitar edificios vulnerables y adquirir viviendas e inmuebles en desuso.

El sindicato ha dicho que esta medida "no puede sustituir o restar recursos" de las actuaciones para movilizar viviendas vacías, construir nuevas viviendas públicas o movilizar suelo.

Además, ha reclamado que los préstamos del ICF no sustituyan la inversión pública directa, y garantizar que los hogares con menos recursos queden fuera por no poder asumir un préstamo.

La organización ha valorado "positivamente" el programa, aunque ha reclamado que se despliegue con criterios de prioridad social, equidad territorial e incremento real del parque de vivienda asequible.