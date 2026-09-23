UGT de Catalunya refuerza la cooperación con el sindicato chino de la región de Anhui

Archivo - Fachada de la sede de UGT Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya firma este miércoles un memorando de entendimiento con la Federación China de Sindicatos de la región de Anhui, zona en la que Chery tiene su sede, informa en un comunicado.

El nuevo acuerdo reafirma la voluntad de ambas entidades de "continuar trabajando conjuntamente ante los grandes retos sindicales derivados de los importantes cambios que están experimentando la industria y el mundo del trabajo".

El documento establece un marco de cooperación basado en el intercambio de experiencias, el conocimiento mutuo y la cooperación sindical.

El objetivo es profundizar en el análisis de las realidades laborales, económicas y sociales de Catalunya y Anhiu, así como compartir herramientas y experiencias.

Entre los retos que UGT ha señalado que debe hacer frente el sector están la transformación de la industria, la transición hacia el vehículo eléctrico, la incorporación de nuevas tecnologías y los cambios en los procesos productivos.