UGT Catalunya ve agotado un modelo laboral basado en "temporalidad y precariedad"

Archivo - Un repartidor con una carretilla en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Catalunya considera que el modelo laboral basado en "mano de obra intensiva, temporalidad y precariedad", que sufren especialmente las personas migradas y los jóvenes, está llegando a su agotamiento, en un comunicado este miércoles.

El sindicato ha valorado así las cifras de paro en Catalunya, que ha subido en 14.594 personas en agosto en Catalunya (+4,63%), tras aumentar un 2,51% el mes anterior, situando el número total de desempleados en 329.468, según ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

UGT Catalunya ha destacado que, "por segundo mes consecutivo, y como cada agosto, el paro se incrementa en 14.594 personas, mostrando de nuevo la estacionalidad" del mercado de trabajo, y lamenta que jóvenes, personas mayores de 45 años, personas migradas y personas sin empleo anterior sean las más afectadas.