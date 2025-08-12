UGT exige medidas ante la muerte de un temporero en Alcarràs (Lleida) durante la ola de calor

Archivo - Daños del pedrisco en una finca de la comarca del Segrià en Lleida. - AYUNTAMIENTO DE ALCARRÀS - Archivo

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya y UGT FICA, una federación del sindicato en España que agrupa a trabajadores de la industria, la construcción y la agricultura, han exigido intensificar las inspecciones de trabajo tras la muerte este lunes de un temporero mientras trabajaba en una finca agrícola en Alcarràs (Lleida) durante la ola de calor.

"Lamentamos profundamente la muerte de un trabajador temporero mientras recogía fruta en una finca de Alcarràs, coincidiendo con el pico de la ola de calor", ha explicado la organización en un comunicado este martes.

A la espera de que la autopsia confirme las causas del suceso, UGT ha pedido que se investigue "de forma exhaustiva" el fallecimiento del trabajador ante el aumento de las temperaturas y especialmente en el sector agrario.

"Si hace falta, deben detenerse las actividades al aire libre ante el riesgo térmico extremo que afecta a toda Catalunya", ha subrayado UGT.

Por otra parte, el sindicato reclama la convocatoria de la Mesa de entidades sindicales, patronales y administración pública, a fin de analizar la situación de la campaña agraria a causa del aumento continuado de las temperaturas, así como para abordar la protección de los trabajadores del campo.