El UIA 2026 Barcelona cierra con más de 10.000 participantes de 130 países

Acto de clausura del Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA 2026 Barcelona - UIA

BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA 2026 Barcelona ha cerrado este jueves tras 5 días de actividades como exposiciones, debates y conferencias sobre arquitectura contemporánea con más de 10.000 participantes de 130 países, bajo el lema 'Becoming. Architectures for a planet in transition'.

También ha registrado más de 30.000 visitas a las actividades y a los principales espacios del Congreso: Les Tres Xemeneies, el CCIB, el DHub, la Sagrada Família y Montjuïc, mientras que en los itinerarios también se han registrado más de 2.000 participantes, informa la organización en un comunicado.

Las sesiones han girado en torno a algunos de los principales retos del sector, como la emergencia climática, el acceso a la vivienda, la sostenibilidad, la circularidad de los materiales, la innovación tecnológica, la inteligencia artificial, la calidad del espacio público, la equidad y la transformación de las ciudades.

La ceremonia de clausura ha contado con las intervenciones de la decana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), Sandra Bestraten; el presidente honorífico del Congreso, Joan Busquets; su director, Guim Costa, y la presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y presidenta del Congreso, Marta Vall-llossera.

También han participado el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Iñaqui Carnicero; el secretario de Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana de la Generalitat, Víctor Puga; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el vicealcalde de Pekín, Tang Wenhong, ya que la ciudad acogerá el próximo Congreso Mundial de la UIA en 2029.

Durante su intervención, Busquets ha afirmado que 30 años después del UIA en Barcelona, en el 1996, la arquitectura ha evolucionado para situar en el centro de su labor retos como la emergencia climática, la vivienda o la transformación urbana, por lo que ha reivindicado "el papel de los arquitectos y de las nuevas generaciones para liderar una transición hacia ciudades más sostenibles, humanas y resilientes".

BARCELONA COMO EPICENTRO

Por su lado, Collboni ha asegurado que estos días Barcelona se ha convertido en el epicentro de un mundo futuro, nuevo y mejor: "La ciudad dará continuidad a ese extraordinario diálogo entre generaciones de arquitectos que han imaginado el futuro sin comprometer nuestra identidad".

El acto ha terminado con la lectura de la Declaració de Barcelona, que recoge seis puntos alineados con los seis ejes temáticos sobre los que se ha articulado el Congreso y que constituye el principal legado intelectual del Congreso en la ciudad.