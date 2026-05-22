UIC Barcelona impulsa una jornada sobre la construcción familiar en un contexto de "incertidumbre"

Jornada “Trayectorias de los jóvenes y proyecto familiar” en el Aula Magna de UIC Barcelona. - UIC BARCELONA.

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Childcare Familiy Policies de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) ha impulsado este jueves la jornada 'Trayectorias de los jóvenes y proyecto familiar', que ha abordado los retos de los jóvenes para construir una familia en un contexto de "incertidumbre".

El encuentro ha propuesto un espacio de reflexión sobre "los desafíos personales, sociales y culturales" en ese ámbito, informa UIC Barcelona en un comunicado de este viernes.

El acto ha sido inaugurado por el director del Instituto de Estudios Superiores de la Familia (IESF) de UIC Barcelona, Marc Grau, y la catedrática de UIC Barcelona y actual presidenta de la Red Internacional de Institutos Universitarios de Familia (Rediuf), Montserrat Gas, ambos codirectores de con la directora de la Fundación Joaquim Molins Figueras, Esperanza Molins.

Gas ha puesto el foco en la complejidad del contexto actual, marcado por "amplias posibilidades, pero también por una gran incertidumbre"; en esa línea, ha subrayado la necesidad de acompañarlos en sus procesos vitales y afectivos.

Por su parte, Molins ha destacado la importancia de generar "oportunidades reales de futuro" para las nuevas generaciones, y ha insistido también en la importancia de acompañar a los jóvenes.

PONENCIAS

La primera ponencia ha corrido a cargo del escritor, filósofo y director del Instituto Incarnatus est, Fabrice Hadjadj, que ha reflexionado sobre "la distancia entra las idealizaciones contemporáneas de la familia y su realidad cotidiana".

Hadjadj ha planteado una lectura antropológica y cultural de la familia a partir de referencias literarias y bíblicas, y ha defendido recuperar "una mirada más realista y esperanzadora sobre los vínculos familiares".

Después, la neuropsiquiatra infantil y de pareja Mariolina Ceriotti ha impartido una conferencia centrada en los procesos de crecimiento personal y en las dificultades que afrontan los jóvenes para establecer "relaciones estables y duraderas" en el contexto actual.

Ceriotti ha analizado cuestiones como la búsqueda de la autorealización, la fragilidad de los vínculos o la dificultad para comprometerse en una sociedad "marcada por la inmediatez y la incertidumbre".

La jornada ha reunido a profesorado, profesionales y estudiantes interesados en retos vinculados a la familia, la educación y el acompañamiento de los jóvenes.