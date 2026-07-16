UIC Barcelona lidera un proyecto europeo para acelerar la llegada al mercado de innovación sanitaria

Proyecto Thrive - UIC BARCELONA

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

UIC Barcelona coordinará un proyecto europeo para acelerar el desarrollo y la llegada al mercado de soluciones innovadoras para la atención sanitaria, una iniciativa impulsada por la Alianza Europea de Universidades EduCare 5.0, integrada por 10 universidades, informa este jueves en un comunicado.

En el proyecto Transforming Healthcare Research into Validated Solutions through Alliance-KIC Cooperation (Thrive), que ha obtenido una financiación de 2 millones de euros de la UE, también participan empresas de los sectores sanitario y tecnológico, así como proveedores de servicios de salud vinculados a la universidad barcelonesa.

La financiación es para un periodo de ejecución de 24 meses en el marco de la Iniciativa de Educación Superior del EIT de la Unión Europea, a la que se han presentado 138 propuestas, de las que se han aprobado un máximo de 35 proyectos.

La concesión del proyecto Thrive a UIC Barcelona permitirá al centro impulsar una nueva generación de servicios para transformar la investigación en soluciones reales para el sistema sanitario, y bajo su coordinación se desarrollarán infraestructuras de simulación para evaluar tecnologías innovadoras, aplicaciones digitales y modelos de negocio antes de su implementación.

El proyecto pondrá en marcha programas de formación en empendimiento para estudiantes y profesionales, se apoyará la creación de startups surgidas de la investigación y se reforzará su colaboración con EIT Health y 28Digital, y prevé iniciativas para promover el emprendimiento femenino en salud digital.

El vicerrector de Relaciones Internacionales de UIC Barcelona, Eduardo Mirpuri, ha destacado que liderar este proyecto "pone de manifiesto la capacidad de la alianza para generar iniciativas conjuntas de alto impacto a partir de objetivos y capacidades compartidas" y avanzar en aspectos como las nuevas tecnologías, la innovación y la transferencia del conocimiento.

La Alianza Europea de Universidades Educare 5.0 también incluye a Hochschule Bielefeld (Alemania), FH Salzburg (Austria), Klaipedos Valstybine Kolegija (Lituania), Univerzity Jana Evangelisty Purkyne V Usti Nad Labem (Chequia), Uniwersytet Medyczny w Lodzi (Polonia), Cespu Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (Portugal), Universitatea de Medicina si Farmacie Grigore T Popa din Iasi (Rumanía), Egas Moniz Cooperativa de Ensino Superior (Portugal) y Diakonia ammattikorkeakoulu (Finlandia).