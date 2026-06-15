La UIC Barcelona y UPF, entre las 20 mejores universidades españolas según Forbes

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BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los centros catalanes UIC Barcelona y la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona han sido seleccionadas entre las 20 mejores universidades en la Lista Forbes entre las 92 instituciones registradas en el sistema universitario español, informa Forbes España.

El listado, ordenado alfabéticamente, recoge las instituciones más destacadas y la evolución se estructura en más de 50 indicadores agrupados en 5 bloques: precio y accesibilidad, experiencia del alumnado, preparación para la vida laboral, calidad del profesorado y perspectiva internacional.

En el apartado dedicado a UIC Barcelona, que ha sido seleccionada por cuarta vez y tercera consecutiva, Forbes ha destacado la atención personalizada al alumnado, la alta tasa de empleabilidad (93,75%) en grado y su proyección internacional, con 497 convenios de movilidad en 63 países.

La UIC Barcelona ha destacado que su presencia en esta lista "refuerza su posicionamiento como una universidad comprometida con una formación integral, personalizada y orientada a la empleabilidad, así como una investigación conectada con los retos sociales y profesionales actuales".

En el apartado dedicado a la UPF, Forbes ha destacado su intensidad investigadora, con 1.900 artículos publicados al año, una inversión anual en investigación de 28 millones de euros y una empleabilidad superior al 86% tanto en grado como en posgrado.