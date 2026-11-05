La UIC centrará en la arquitectura de Gaudí sus actividades en la Setmana de la Ciència - UIC

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) centrará en la arquitectura de Antoni Gaudí sus actividades en la 31 Setmana de la Ciència, que organiza la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) con el apoyo de la Generalitat y que se celebra entre este viernes y el 15 de noviembre.

Hará tres actividades dedicadas a la arquitectura, bioingeniería y biomedicina centradas en el legado y la influencia de Gaudí ante los retos de la arquitectura contemporánea, informa la UIC este jueves en un comunicado.

La actividad principal en el Campus Barcelona es la mesa redonda 'La vigencia de Gaudí en la arquitectura actual', con expertos para poner en valor el carácter innovador del arquitecto y explorar su legado en la sostenibilidad, la geometría, las estructuras, los materiales y la relación entre arquitectura y naturaleza.

La UIC también organizará en su Campus Sant Cugat otras dos actividades en la Setmana de la Ciència, centradas en la bioingeniería y la biomedicina: los días 9, 10 y 12 de noviembre se harán talleres gratuitos diseñados para estudiantes de Secundaria y Bachillerato, y del 9 al 14 de noviembre la Facultad de Biomedicina albergará la exposición 'Biomed: The Science Behind the Image'.

Además, la UIC organizará el 14 de noviembre una jornada de puertas abiertas para futuros estudiantes que quieran conocer la institución.