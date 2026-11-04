La UIC estrenará un grado en Matemáticas y Ciencia de Datos el próximo curso

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BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La UIC School of Management de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) estrenará el próximo curso un grado en Matemáticas y Ciencia de Datos que "combinará el rigor del pensamiento matemático con las competencias tecnológicas que demanda el entorno profesional".

Será un grado híbrido que combina formación en matemática pura con ciencia de datos, IA y programación, e incluirá prácticas obligatorias en empresas, informa este miércoles en un comunicado.

La titulación oficial, de 240 créditos y 4 años, tiene como objetivo formar un perfil con capacidad para entender tanto los fundamentos de los modelos como la aplicación en contextos reales.

TONI MORA

El decano de la UIC School of Management, Toni Mora, ha explicado que el grado nace con la voluntad de "formar profesionales con una base sólida, capaces de convertir los datos en decisiones rigurosas en un mundo cada vez más dependiente de ellos".

El grado profundizará en ámbitos como el cálculo, el álgebra, el análisis matemático, la probabilidad y la estadística, pero también en algoritmos, estructuras de datos, bases de datos y computación de altas prestaciones.

A esta base se sumará una formación específica en ciencia de datos e IA Aplicada, con asignaturas de 'Machine Learning', 'Deep Learning', análisis y visualización de datos, procesamiento del lenguaje natural, visión por computador e IA agentiva.

PRÁCTICAS

El plan de estudios prevé 24 créditos de prácticas académicas externas obligatorias en empresas del sector, que se complementan con un trabajo de fin de grado de 6 vinculado a estas prácticas.

La formación también incorpora una dimensión humanística y profesional con asignaturas como Antropología, Ética, Formación Humanística y competencias profesionales y comunicativas.