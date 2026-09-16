La UIC impulsa un aula para investigar la mejora de la calidad de vida de los mayores dirigida por Boi Ruiz - UIC

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) y la compañía de desarrollo de productos sanitarios Bimedica han firmado un acuerdo de colaboración para crear el Aula Bimedica de las Personas Mayores, una iniciativa que nace con el objetivo de generar conocimiento aplicado y promover proyectos académicos y de investigación en torno al bienestar de las personas mayores.

El Aula Bimedica de las Personas Mayores está impulsada por el Instituto Universitario de Pacientes de la UIC y estará dirigida por su director y exconseller de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, informa este miércoles la universidad en un comunicado.

El aula quiere ser un espacio de colaboración entre la universidad y la empresa para impulsar iniciativas con impacto clínico y social que promuevan una atención más integral y centrada en la persona.

Boi Ruiz ha asegurado que la UIC entiende que la persona "debe estar siempre en el centro de la atención, de la investigación y de la formación", y que colaboraciones como esta ayudan a generar conocimiento con impacto social.

El director ejecutivo de Bimedica, Joan Parés, ha destacado que el desarrollo de soluciones para los mayores "solo tiene sentido si parte de una comprensión real de sus necesidades tanto físicas como emocionales".