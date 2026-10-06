La UIC suma el Hospital Sanitas CIMA de Barcelona como hospital adscrito - UIC

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ha sumado como nuevo hospital adscrito al Hospital Sanitas CIMA de Barcelona, tras obtener este el reconocimiento de centro universitario, informa este martes en un comunicado.

Los estudiantes de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud podrán realizar su formación práctica en el Hospital Sanitas CIMA y en los centros médicos que forman parte del Campus CIMA.

El reconocimiento comprende el Hospital Sanitas CIMA y los centros médicos de Balmes, Robresa, Boreal y Provença, en Barcelona, además del Imperial Tarraco, en Tarragona.

La directora general de Sanitas Hospitales, Susana Quintanilla, ha subrayado que convertir CIMA en un entorno universitario "supone avanzar en una nueva forma de entender la asistencia en la que la práctica clínica, la formación de nuevos profesionales y la generación de conocimiento evolucionan juntas".

El rector de la UIC, Alfonso Méndiz, ha destacado que el refuerzo de la alianza con centros sanitarios de referencia significa "seguir avanzando en un modelo de formación que conecta aula, investigación y práctica clínica".

Con esta nueva condición universitaria de CIMA, se suma así a los centros del grupo que ya desarrollan actividad formativa, entre ellos el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, Sanitas La Zarzuela, Sanitas Virgen del Mar y Sanitas Valdebebas.

La UIC tiene como centros adscritos el Hospital General de Catalunya, el Hospital General de Granollers, el Consorci Sanitari de Terrassa y el EAP Sardenya, a los que se suma ahora el Hospital Sanitas CIMA de Barcelona.