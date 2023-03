Ulises Bértolo se adentra en el mundo de la "mayor narcotraficante" de España en 'La dama del Norte'

"Esta es la vida que me ha tocado vivir", asegura la mujer al escritor

BARCELONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El escritor y abogado Ulises Bértolo se adentra en el mundo de Ana Garrido, la "mayor narcotraficante" de España, en su nueva novela 'La dama del Norte' (Planeta), una mujer condenada a más de 30 años de prisión por liderar el mayor alijo de cocaína decomisado y que sigue ingresada en una prisión de Granada.

En una entrevista a Europa Press este miércoles, Bértolo ha explicado que la historia de Garrido le llegó por casualidad, y que no le interesaba "contar una historia más de narcotráfico" hasta que conoció a la mujer.

"Me bastaron 10 minutos para quedar absolutamente prendado después de conocerla. Me pareció muy interesante desgranar su historia e ir tirando del hilo", ha añadido.

Garrido nació en un pueblo asturiano, en una familia religiosa de mineros, hasta que le ocurrió un "hecho terrible de niña" que marcó un punto de inflexión en su vida, motivo por el que se rebeló contra el destino, perdió la fe y se llenó de rabia, según el escritor.

"Buscó ganar dinero, encontrar con ello casi su libertad y la capacidad de estar protegida. Ella era muy reticente al principio de hablar de su vida personal, quería mantener el control de las situaciones, no quería hablar, construía como una especie de muro", ha añadido Bértolo.

"POCO A POCO GANÓ UNA POSICIÓN"

Poco a poco empezó a abrirse con el escritor, y le explicó que su cuñado fue una puerta al mundo del narcotráfico, aunque "el camino lo hizo ella sola y poco a poco ganó una posición, un prestigio y un nombre con esfuerzo, trabajo y astucia en un mundo liderado por hombres".

Garrido fue detenida en 1999 y condenada a más de 30 años de prisión por "incautar el alijo más importante de Europa", y su papel dentro de la organización era ser el nexo entre un grupo criminal colombiano y los narcotraficantes gallegos.

Ha explicado que la policía estuvo tiempo detrás de esta organización, y que los agentes supieron encontrar "el punto y el momento para atacar y desmantelarla" tras varios años de escuchas y seguimientos de los miembros del grupo.

"Hay que tener en cuenta que, en esta industria, no todos son asesinos despiadados. Hay gente normal que acaba involucrada en el crimen por el camino que le ha llevado la vida, el dinero es lo que tiene. El ser humano es corrompible. Lo fascinante es que el lector llega a empatizar con Ana. Sus emociones, anhelos y deseos no son distintos de los nuestros. El lector se puede preguntar: '¿Podría yo llegar a hacer algo que jamás hubiera imaginado?'", ha preguntado Bértolo.

El escritor ha expresado que en esta novela se habla de sucesos, lujo, excesos, defectos, sentimientos, miedos, carencias, cambios de identidad y de la gran historia de amor con su hijo, "porque es el único hombre que nunca le ha fallado".

MIEDO COMO HILO CONDUCTOR DE LA HISTORIA

"El miedo a que a uno lo pillen está siempre presente. El miedo es un hilo conductor en esta historia, y Ana tenía la capacidad de controlar este miedo, supongo que por la sangre minera, ya que están acostumbrados a luchar contra la adversidad", ha añadido Bértolo.

Ha contado que Garrido le dijo una vez: "Esta es la vida que me ha tocado vivir, la vida que he vivido, y así es la vida", y que desde que está en prisión el tiempo no pasa igual.

"Si tú no ves el final, los días en prisión se convierten siempre en lo mismo. Son una especie de gris, siempre el mismo color. En su caso, ella dejó fuera a un niño muy pequeño. Cada día que pasa, su hijo se hace un poco más mayor. Este choque del paso del tiempo me pareció tremendo", ha expresado Bértolo.