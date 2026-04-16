Unauto VTC celebra que el Parlament pida a la CE que revise la Ley del Taxi

Archivo - Varios VTC durante una concentración convocada por el Sindicato Libre de Transporte (STL) y Unauto VTC ante la Consellería de Territorio de la Generalitat, a 23 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). La concentración coincide c - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unauto VTC ha celebrado la decisión de la Mesa del Parlament de instar a la Comisión Europea a que revise la proposición de Ley del Taxi, en un comunicado este jueves.

La entidad ha señalado "la gravedad de las dudas jurídicas que plantea el texto" y ha advertido que puede chocar con la normativa europea.

Fuentes de la asociación han señalado que es "una decisión acertada y necesaria", ya que han dicho que es imprescindible que sea analizada por las instituciones comunitarias.