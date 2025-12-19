La unidad catalana contra el bullying, Premi Observatori Català de Justícia en Violència Masclista

Momento de entrega del reconocimiento - EDUCACIÓ

BARCELONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La unidad catalana contra el acoso escolar, Usav (Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència), ha sido premiada con uno de los Premis Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista, que otorga el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat.

Según explica el departamento de Educación y FP en un comunicado, se reconoce la mejor iniciativa elaborada, impulsada o puesta en marcha por una administración, ente o entidad del sector público o por un órgano judicial que actúe en Catalunya con el objetivo de "erradicar las violencias machistas en el ámbito de la justicia".

La Usav se puso en funcionamiento en 2021 para atender situaciones de violencia y peticiones de información y orientación en materia de violencia y maltratos en la comunidad educativa; y en el marco de los premios también se ha reconocido al programa Les Escoles Lliures de Violència, de la Conselleria de Educación y FP.