Unió Empresarial Intersectorial (UEI) pide a Romero una "financiación justa" y nuevos presupuestos

Romero confía en que la nueva financiación permita "avanzar" en unos presupuestos para 2026 - UEI

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cercle d'Empresaris de la Unió Empresarial Intersectorial (UEI) ha pedido este viernes a la consellera de Economia y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, "una financiación justa para Catalunya" y la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2026.

Lo ha hecho durante un almuerzo-coloquio con la consellera, en el que se han abordado temas de actualidad económica relevantes para el tejido empresarial catalán, informa la entidad en un comunicado.

Romero ha expresado su confianza en que el nuevo modelo de financiación para Catalunya, que supondría una inyección adicional de 4.686 millones de euros, permita "avanzar" en unos Presupuestos para 2026 que quiere aprobar este primer trimestre.

"El Govern está trabajando con el objetivo de aprobar los presupuestos de 2026 durante este primer trimestre del año. No depende sólo de nosotros, sino del apoyo de otras fuerzas políticas", ha argumentado.

En el marco de la "ley de acompañamiento" de las cuentas, Romero ha destacado el compromiso del Govern con la simplificación administrativa, confirmando la eliminación de 19 tasas para reducir la burocracia: "Realmente una tasa genera mucha burocracia y, al final, no incentiva nada", ha asegurado.

"HISTÓRICO DÉFICIT FISCAL"

Por su parte, el presidente de la UEI, Pep García, ha valorado positivamente la posible llegada de los 4.686 millones, pero ha alertado de que esta cuantía "no soluciona el histórico déficit fiscal catalán", al tiempo que ha reclamado que los presupuestos no se prorroguen un año más y que el nuevo modelo asegure el principio de ordinalidad para garantizar competitividad.

"Es imprescindible que el país disponga de presupuestos aprobados este año; sin ellos, se limitan las capacidades de inversión y de gestión eficiente de los recursos", ha advertido García, quien también ha instado al Govern a que la presión fiscal no "penalice" la actividad económica frente a otros territorios del Estado.