Las universidades catalanas mantienen actividad y unas suspenden exámenes y otras serán flexibles

Archivo - Imagen de archivo del interior de la UPF, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

La Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat ha informado de que las universidades catalanas mantienen su actividad pero algunas, como la Universitat de Barcelona (UB), han suspendido exámenes y actividades de evaluación y otras serán flexibles en este aspecto.

En un comunicado de este miércoles, afirma que la UB ha suspendido todos los exámenes y actividades de evaluación previstos para este miércoles, tras el descarrilamiento de un tren de la R4 en Gelida (Barcelona) el martes por la noche.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) mantiene la actividad con normalidad pero será "flexible" en los procedimientos de evaluación del alumnado afectado hasta que no se restablezca la movilidad con normalidad.

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) informa de que mantiene su actividad académica habitual.

La Pompeu Fabra (UPF) también mantiene la actividad académica prevista, "en la medida que esto sea posible", y señala que en las actividades evaluables se establecerá una alternativa para los estudiantes que no puedan asistir presencialmente.

GIRONA, TARRAGONA Y LLEIDA

La Universitat de Girona (UdG) mantiene la actividad académica y de evaluación e informa de que "ningún estudiante que tenga alguna prueba de evaluación y no pueda llegar por causas ajenas a su voluntad se verá perjudicado" y pide que contacten con sus profesores tan pronto como sea posible.

La Rovira i Virgili (URV) de Tarragona continua con la actividad académica según el calendario previsto y habilitará mecanismos alternativos para los estudiantes que tienen pruebas de evaluación y no pueden llegar a los campus por problemas de movilidad: los estudiantes afectados deberán contactar con el profesorado "por si se requieren reprogramaciones de las pruebas".

La de Lleida (UdL) mantiene su actividad y, "en cualquier caso, facilitará que el alumnado pueda comunicar cualquier incidencia a su profesorado".

La de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) mantiene la actividad normal pero "se dará flexibilidad a los estudiantes que no puedan acceder a las actividades de evaluación".

UNIVERSIDADES PRIVADAS

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) mantiene la normalidad académica pero a nivel interno comunica que "existe flexibilidad en caso de que haya estudiantes afectados y no puedan llegar al campus" y se estudiarán las casuísticas directamente desde las respectivas facultades.

La Universitat Ramon Llull (URL) mantiene igualmente la actividad académica, pero "habrá flexibilidad en función de cualquier circunstancia que se pueda dar a lo largo del día" y se atenderán todas las incidencias de aquellos alumnos que no puedan llegar.

La CEU Abat Oliba (UAO CEU) no tiene actividad académica en estos momentos, dado que se encuentra en período de exámenes pero "se garantizará flexibilidad y se reprogramarán los exámenes de los estudiantes que hayan podido tener dificultades de transporte".

PDI Y PTGAS

En cuanto al Personal Docente Investigador (PDI) y el Personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) que no pueda llegar a su puesto de trabajo, la URV pide que contacte con sus responsables directos.

Asimismo, la UdG recomienda priorizar el teletrabajo en caso de que sea posible, de acuerdo con unidades y responsables; y la UPF informa que si no es posible la asistencia presencial de su PDI, la sesión se impartirá online o, alternativamente, se aplazará.