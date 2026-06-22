Las universidades CEU reúnen en Barcelona a su Consejo Asesor Internacional

Consejo asesor internacional CEU, en Barcelona - CEU UAO

BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las universidades CEU han celebrado en Barcelona una nueva edición de su International Advisory Board (IAB), el consejo asesor internacional del grupo, que reúne a expertos del ámbito académico y empresarial para reflexionar sobre algunos de los principales desafíos que afronta hoy la educación superior.

Este encuentro, que se celebra anualmente en una de las universidades CEU y es la primera vez que se hace en Barcelona y la Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO), constituye "uno de los principales espacios de reflexión estratégica", informa la CEU UAO de Barcelona este lunes en un comunicado.

La organización de esta edición ha estado coordinada por el Vicerrectorado de Calidad, Estrategia Universitaria e Internacionalización, liderado por Swen Seebach, quien ha subrayado que las reflexiones surgidas en el IAB pueden traducirse en transformaciones para la institución: "Este consejo nos ayuda a orientar la planificación estratégica del CEU a largo plazo".

El director general de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Javier Tello, ha destacado el valor que aporta este órgano a las universidades CEU, y señala que este consejo internacional permite "alzar la mirada y comprender mejor el contexto en el que nuestras universidades deben cumplir su misión en el siglo XXI".

Por su parte, el rector de la CEU UAO, Marcin Kazmierczak, ha subrayado la importancia de estos encuentros para mantener a las universidades abiertas a las transformaciones contemporáneas; y la presidenta de IAB, Ana Vásquez, ha resaltado la relevancia de espacios de reflexión compartida "que permitan afrontar los desafíos actuales desde una perspectiva colaborativa".

El encuentro se ha articulado en torno a tres ámbitos de trabajo: la internacionalización, la experiencia del estudiante y la digitalización --donde se ha puesto el foco en el impacto de la IA en la educación superior--.