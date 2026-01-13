UP cifra en 63 millones las pérdidas del sector tras la PPA en Catalunya

Archivo - Carne de cerdo expuesta en un mercado, a 2 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España).- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Afirman que el brote acelerará el proceso de concentración y reestructuración de granjas

LLEIDA, 13 (EUROPA PRESS)

Unió de Pagesos (UP) ha cifrado en 63 millones de euros las pérdidas de los productores del sector porcino en Catalunya desde el inicio del brote de peste porcina africana (PPA) a finales de noviembre, junto a una caída del 15% del mercado de exportación.

Así lo ha explicado este martes el responsable del sector porcino en Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, en una rueda de prensa para hacer el balance del ejercicio 2025, en la que ha destacado que las diferentes bajadas de precio del kilo de cerdo desde el estallido del virus han lastrado la evolución del ejercicio.

En términos generales, el precio por kilo se ha reducido en 26 céntimos desde finales de noviembre, lo que, calculado respecto al peso medio por cerdo en 2025, que ha sido de 122 kilos, suponen pérdidas en un mes de 63 millones de euros.

El sector ha cerrado el ejercicio en positivo, con un margen de beneficio por cerdo de alrededor de 26 euros por animal, incluyendo la caída del precio por la PPA, lo que, pese a mantenerse en números negros, supone una caída del 40% respecto a los dos años anteriores.

De cara a 2026, Saltiveri ha valorado que será un año complicado, y "todo el beneficio de 2025, e incluso más, se lo llevará la PPA", y alertado de que, como todavía no se ha registrado el último caso positivo, la cifra de pérdidas aún pueden multiplicarse por doce, los meses necesarios que deben pasar para levantar todas las restricciones.

EXPORTACIONES

El estallido de la PPA, y las consiguientes restricciones en las exportaciones, han comportado también la pérdida de un 15% del volumen de mercado catalán de exportación de carne porcina, según Unió de Pagesos.

Este descenso está principalmente relacionado con la caída de las exportaciones a China, que se mantiene como el principal cliente de la carne de cerdo del territorio, así como "otros países relevantes como Japón o Filipinas" que no han aceptado la regionalización, relata Saltiveri.

Este mecanismo permite a los países exportadores separar por diferentes zonas el territorio y evitar así el cierre total de las exportaciones de la carne porcina y reducir este bloqueo sólo a las regiones afectadas.

MÁS DESCENSOS

A principios de año, la Llotja de Mercolleida, considerada de referencia a nivel estatal en el ámbito del mercado porcino, acordó un nuevo descenso del precio del kilo de cerdo, de otros cuatro céntimos, hasta situarlo 30 céntimos por debajo en total.

El responsable del sector en UP no ha descartado nuevas bajadas, aunque según relata podrían estar más relacionadas con las subidas y bajadas naturales del mercado, con los precios con una tendencia al alza en primavera, estabilización en verano y a la baja a partir de entonces.

"Esta curva se hará igual, pero la haremos con valores inferiores", ha continuado Saltiveri, que estima que el sector lastrará el margen de entre 26 y 30 céntimos menos durante el próximo año.

CONCENTRACIÓN DEL SECTOR

Aunque desde Unió de Pagesos todavía no ven que estas pérdidas se hayan trasladado ni al consumidor ni el sector, dependerá cómo evoluciona la enfermedad, ya que "ningún sector puede aguantar pérdidas durante un año".

"Si se mantiene ese 15% del volumen de mercado de exportación perdido, a lo mejor tenemos que privarnos del correspondiente 15% de producción", ha ejemplificado el responsable de UP del sector porcino, lo que, a su vez, puede traducirse en una reestructuración del sector.

Esta reestructuración se podría dar tanto en términos de la propiedad de las tierras, del número de empresas o de la fase de la producción de los animales para "ajustarse a ser más eficiente".