La UPC recupera el proyecto musical que Gaudí diseñó para las campanas de la Sagrada Família

Presentación de la iniciativa este jueves en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha recuperado el proyecto musical que el arquitecto Antoni Gaudí diseñó para las campanas de la Sagrada Familia de Barcelona y la pieza, con el nombre '84 Campanas' y compuesta por David Cleri, se ofrecerá en un concierto este jueves a las 20.30 en la plaza Catalunya.

El concierto irá a cargo de la Philarmonia Orchestra y, en la presentación de la iniciativa, la vicerrectora de Arquitectura y Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPC, Elena Fernández, ha destacado la "extraordinaria capacidad de este arquitecto para transformar el conocimiento técnico en arte".

A través de la Cátedra Gaudí, la UPC ha conseguido reconstruir el sistema de campanas diseñado por Gaudí, un hallazgo que permitirá al público escuchar "por primera vez" uno de los sonidos que el arquitecto imaginó para la basílica.

Con el objetivo de divulgar este descubrimiento, los filántropos estadounidenses Renée Chan y Patrick Mitchell han impulsado la creación de '84 Campanas', que se interpretará este jueves bajo la dirección de Marin Alsop y con la participación del Cor de Cambra y la soprano Núria Rial.

Este concierto, abierto a toda la ciudadanía, se organiza en el marco de los actos oficiales del Any Gaudí 2026, tras su estreno este miércoles en el concierto de 'Els Set Somnis de Gaudí', de la compositora catalana Olivia Pérez-Collellmir en el Palau de la Música Catalana.

SAGRADA FAMILIA COMO INSTRUMENTO MUSICAL

El director de la Cátedra Gaudí de la UPC, Galdric Santana, asegura que el concierto de este jueves es el resultado, a nivel auditivo, de una investigación que comenzó en 2008 y culminó en 2016, y afirma que Gaudí a parte de arquitecto estaba muy vinculado a la música y lo considera "organero y campanólogo".

Gaudí diseñó un sistema musical para el exterior de la basílica, en la fachada del Nacimiento, formado por 84 campanas de nueva forma distribuidas en las 18 torres y su intención era que el sonido pudiera llegar a todos los hogares de Barcelona.

Santana explica que Gaudí quería que el sonido se oyera a 3 kilómetros de distancia; que la campana más grande es de unos 18 metros de altura y la más pequeña de unos 60 pero también se puede de 30 centímetros; y que cuando esté todo colocado será "un instrumento nuevo".

Hasta la fecha, y fruto del trabajo de investigación, han podido fundirse tres campanas de las ideadas por Gaudí y, preguntado por cuándo se colocarían las 84 en la fachada del Nacimiento, Santana señala que se empezaría en unos "10 o 12 años".

MÚSICA Y "CIENCIA DE LOS MATERIALES"

Por su parte, Michell ha destacado que esta iniciativa empezó como un proyecto histórico y la intención de crear una cápsula de viaje en el tiempo, dice, de la mano de David Cleri, y pone en valor que se trata de música pero también de "ciencia de los materiales" y de la acústica.

La asesora de Relaciones Institucionales del concierto '84 Campanes' (EAC Productions), María del Mar de Ros, remarca el valor de la colaboraciones público-privadas y recuerda las palabras del Papa en su visita a Barcelona: "Juntos, como decía ayer el Papa, seremos símbolo de universalidad y belleza"