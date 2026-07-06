La UpM convoca el I Premio Euromediterráneo para Mujeres Periodistas

Cartel de la convocatoria - UPM

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión por el Mediterráneo (UpM) ha convocado el I Premio Euromediterráneo para Mujeres Periodistas con el fin de reconocer la excelencia del periodismo sobre los desafíos regionales con perspectiva de género y enfoque en soluciones y promover la cooperación transfronteriza.

Se ha creado en colaboración con la Red Euromediterránea de Mujeres Periodistas, la Fundación Anna Lindh, el Institut Europeu de la Mediterrània (Iemed) y la Federación Internacional de Periodistas, y el plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta el 13 de septiembre, informa la UpM en un comunicado este lunes.

La vicesecretaria general para el Desarrollo Humano de la UpM, Petra Kezman, ha explicado que pretenden reconocer e impulsar un periodismo con perspectiva de género "capaz de ampliar voces diversas, cuestionar narrativas perjudiciales y fomentar la cooperación transfronteriza".

"Los medios de comunicación desempeñan un papel vital en la configuración del discurso público y en la toma de decisiones informadas. Sin embargo, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas como fuentes y protagonistas de la información en toda la región", ha subrayado.

CRITERIOS

Se invita a que mujeres periodistas de Estados miembros de la UpM a presentar trabajos de autoría individual, o bien trabajos colaborativos en los que una mujer figure como autora principal acreditada y las mujeres representen al menos el 50% del equipo.

Los trabajos presentados deberán abordar al menos una de las prioridades sectoriales descritas en la Declaración de Visión de la UpM, con temas como la igualdad de género, participación juvenil, inclusión socioeconómica de las personas con discapacidad, medio ambiente y economía verde, desarrollo urbano y transporte, acción climática, empleo y trabajo y transformación digital, entre otros.

La periodista galardonada contará con patrocinio completo para asistir a la ceremonia de entrega del premio y tendrá acceso a la Red Euromediterránea de Mujeres Periodistas.

El jurado lo componen la presidenta de la Fundación Anna Lindh, la princesa Rym Ali; el presidente ejecutivo del Iemed, Senén Florensa, y la presidenta del Consejo de Género de la Federación Internacional de Periodistas, María Ángeles Samperio.