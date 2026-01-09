Urtasun acusa a Feijóo de "mentiroso compulsivo" y le ve inhabilitado para presidir España

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en declaraciones a periodistas en la Delegación del Gobierno en Catalunya, en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha criticado este viernes la declaración como testigo ante la jueza de la dana del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha afirmado: "Ha demostrado ser un mentiroso compulsivo y eso le inhabilita completamente para optar a la presidencia del Gobierno".

Lo ha dicho en declaraciones a periodistas desde la Delegación del Gobierno en Catalunya, en Barcelona, después de que Feijóo haya dicho ahora a la jueza que investiga la gestión de la dana que el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón no le informó en "tiempo real" de la evolución del temporal.

"Es gravísimo que el señor Feijóo haya mentido ante lo que ha sido una de las mayores tragedias que han ocurrido en España en los últimos años, como ha sido la tragedia de la dana", ha zanjado el ministro.