Janet Sanz, Ernest Urtasun y Noe Ayguasenosa en un acto de campaña de los Comuns-Front Ampli en Mataró (Barcelona) - EUROPA PRESS

Alerta de la "derecha negacionista" y reprocha al PSOE sus políticas climáticas del siglo pasado

MATARÓ (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura y número 2 de los Comuns-Front Ampli al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, ha anunciado un gran plan de climatización de viviendas si consiguen entrar en el Gobierno y ha defendido que "ante el cambio climático, toda política es climática".

Lo ha dicho en un acto de campaña celebrado este miércoles en el Casal Aliança de Mataró (Barcelona), acompañado por la candidata de los Comuns a la alcaldía del municipio, Noe Ayguasenosa, y la exlíder de Barcelona en Comú Janet Sanz.

Ha explicado que si consiguen acceder al Ejecutivo tras el 29 de noviembre, propondrán financiar entre un 85% y el 95% de la instalación de sistemas de climatización eficientes para las 1,7 millones de familias beneficiarias del bono social térmico.

Asimismo, ha destacado las propuestas del Frente Amplio para situar le energía como bien de primera necesidad, recuperar "de forma permanente" el impuesto a las grandes empresas energéticas y crear un fondo generacional de energía para gestionar los beneficios de la energía fotovoltaica y eólica.

"Somos ricos en sol y viento, por lo que hace falta crear este fondo para gestionar de manera colectiva estos recursos", ha sostenido Urtasun, que ha abogado por destinar los beneficios de las renovables a la vivienda y a las pensiones.

"DERECHA NEGACIONISTA"

El ministro ha enfrentado sus políticas contra la "derecha negacionista" de PP y Vox y ha defendido que los principales afectados por el cambio climático serán los trabajadores, ya que los ricos tienen los recursos suficientes para protegerse de él.

De este modo, ha reivindicado que "lo que es fanatismo es el negacionismo climático" y ha afirmado que si alguien niega su existencia está invalidado para gobernar España.

Asimismo, ha reclamado abrir un "gran debate de país" sobre las políticas de cambio climático, que ha destacado como fundamentales para garantizar el futuro de la sociedad española, una de las más afectadas por el cambio climático, según él.

SANZ Y AYGUASENOSA: "ESPERANZA"

Por su parte, Sanz ha centrado la campaña del Frente Amplio en la "esperanza" por un futuro mejor, para el cual ha defendido desplegar una planificación estratégica de infraestructuras, que priorice el transporte de la mayoría, como Rodalies, en vez de las carreteras o la ampliación del Aeropuerto de Barcelona.

También ha reclamado que "el clima sea una política de Estado" con perspectiva de clase para avanzar hacia un futuro mejor para la ciudadanía que, según ella, solo pueden llevar a cabo gobiernos progresistas fuertes que no tiemblen ante los oligopolios económicos.

Finalmente, Ayguasenosa ha sostenido que igual que en Mataró, en el Estado tener presencia es imprescindible para llevar a cabo políticas que favorezcan a los trabajadores, y ha reivindicado: "Menos voto útil y más pan entero".