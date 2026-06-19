Urtasun apuesta por unos PGE con "gasto récord" y reequilibrar el poder adquisitivo con fiscalidad

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun - Jesús Hellín - Europa Press

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha apostado este viernes por impulsar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) con un "techo de gasto récord" y que contribuyan con la fiscalidad a un reequilibro del poder adquisitivo.

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press ha explicado que le parece "lógico" que sin unas cuentas se avancen las elecciones y ha afirmado que el Gobierno no puede proponer unos presupuestos que se augura que no prosperaran.

Por ello, ha apostado por unas cuentas ambiciosas que fiscalicen más a las rentas más altas: "El 10% de la población sigue teniendo el 50% de la riqueza de este país. España es uno de los países con un desequilibrio en el poder económico muy grande".

Ha afirmado que hay tramos impositivos que no están "bien resueltos" y ha lamentado que haya una clase rentista que cada vez se enriquece más con el salario de las clases trabajadoras y medias, según él.

ZAPATERO

Preguntado por la declaración ante el juez del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta vinculación con el caso 'Plus Ultra', ha manifestado que las informaciones que se han publicado preocupan a Sumar aunque ha afeado una "operación de acoso" de parte de algunos estamentos contra el Gobierno.

Ha apuntado que se debería aspirar a ejercer la función pública sin corrupción y que no está "bien" regulada la actividad laboral de los expresidentes.

Ha explicado que un expresidente tiene dos posibilidades en su futuro laboral una vez deja el cargo: una es tener un sueldo en el Consejo de Estado (que lo hace incompatible con la actividad privada) y otra es tener una oficina de expresidente con un sueldo (compatible con la actividad privada).

"O te coges en la oficina de expresidente y tienes un sueldo público, y por tanto tienes incompatibilidades para realizar actividad privada, o te dedicas a la empresa privada y renuncias al sueldo público. Ambas cosas a la vez, que era lo que tenía el señor Zapatero, pues eso no puede ser", ha dicho.

Ha remarcado que desde Sumar consideran "muy poco" los dos años de régimen de incompatibilidades que tiene un expresidente cuando deja la presidencia del Gobierno, y que proponen elevarlo a diez.

PAPA LEÓN XIV

Sobre la visita del papa León XIV a España, Urtasun ha afirmado que tiene "sentimientos encontrados" porque, por un lado, saluda el papel del Pontífice de confrontación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su posición frente a la IA y a la acogida de migrantes, aunque, por otro, no le gustó parte de su discurso en el Congreso.

"Que viniera al Congreso, si me lo permite, a leer las cartillas de los parlamentarios, a decirles que habían votado bien, que habían votado mal, creo que estuvo completamente fuera de lugar. Creo que un Parlamento es soberano para escoger, para debatir y para votar todo lo que quiera, el aborto, la eutanasia o lo que crea. Creo que fue una falta de respeto venir a cuestionar estas cosas", ha expresado.