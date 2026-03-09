Urtasun defiende el buen uso del Bono Cultural Joven y que hay "muy pocos" casos de fraude

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido este lunes el buen uso del Bono Cultural Joven y que hay "muy pocos" casos de fraude, y ha explicado que el año pasado lo usaron unos 370.000 jóvenes del total a quienes se dirigía --un 70%--, al preguntársele por la polémica por su uso en discotecas

En una entrevista en 'La 2 Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press, ha explicado que la polémica surgió después de que una empresa de venta de tiques vendiera a cargo del Bono Cultural una entrada para una discoteca con copas incluidas, lo que conllevó que se reclamara el dinero de vuelta y que las entidades que participaron hayan quedado excluidas del programa.

Ha expresado que los casos de fraude son "muy pocos" y muy puntuales y que, según fuentes consultadas por Europa Press, son menos del 1%.

NOVEDADES EN EL BONO DE ESTE AÑO

Urtasun ha expresado que este año se han introducido novedades en el bono, para que se pueda crear cultura con él: "Por ejemplo, puedes ahora utilizar el Bono Cultural para hacer un curso de música, que hasta ahora no podías".

Ha afirmado que con el bono también se podrá comprar un instrumento y que a partir de esta primavera todos los jóvenes que cumplan 18 años pueden solicitarlo.