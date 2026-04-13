Urtasun defiende la moda de autor como un "vector de proyección internacional"

(I-D) El presidente de la Fundación Academia de la Moda Española y la Asociación Creadores de Moda de España, Juan Duyos; el Ministro De Cultura, Ernest Urtasun, y el secretario de Empresa y Competitividad de La Generalitat, Jaume Baró - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urstasun, ha defendido la importancia de la moda de autor como mucho más que una expresión estética: "Es una manifestación cultural de primer orden, una industria creativa y un vector de proyección internacional".

Lo ha dicho este lunes durante el acto inaugural de las Jornadas Internacionales de Moda de Autor Europea, antesala de la pasarela 080 Barcelona Fashion, que se celebran los días 13 y 14 de abril en Tinglados de Barcelona, junto a representantes de la Generalitat de Catalunya, European Fashion Alliance, Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) y Fundación Academia de la Moda Española (FAME).

Para Urtasun, la moda de autor forma una parte esencial del ecosistema cultural porque conecta disciplinas y valores como la diversidad cultural, la libertad creativa, el respeto por el entorno y el compromiso con la sostenibilidad: "En un contexto global que es más homogéneo, la moda de autor reivindica la singularidad, la proximidad, el saber hacer y la excelencia".

"En el caso de nuestro país, la moda de autor proyecta una imagen de España vinculada al talento, a la innovación y a la riqueza de nuestras tradiciones", ha defendido Urtasun, que asegura que en cada colección hay también una relectura contemporánea del patrimonio, de los tejidos, de las técnicas, etc.

Así, ha dicho que la moda no solo preserva estas tradiciones, sino que "las reactiva, la resignifica y las proyecta hacia el futuro".

REFLEXIÓN Y COLABORACIÓN

Estas jornadas, ha explicado el ministro, tienen el objetivo de reforzar el papel de la moda de autor como motor de innovación cultural y "contribuir a la construcción de un espacio europeo compartido de reflexión y colaboración".

Asimismo, ha destacado la necesidad de avanzar hacia modelos más responsables basados en la circularidad, la producción bajo demanda o el uso de materias sostenibles: "La sostenibilidad ya no es una opción, sino una necesidad".

Además, ha recordado que las principales líneas de actuación del Ministerio de Cultura defienden la moda de autor como una industria cultural y estratégica: "Como tal debe ser reconocida, apoyada y acompañada".

JAUME BARÓ

El secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat, Jaume Baró, ha celebrado que estas jornadas inviten a reflexionar sobre tres aspectos que considera centrales para el futuro de la moda y muy alineados con el objetivo del Govern: la identidad y el patrimonio cultural, la internacionalización y el posicionamiento global, y la sostenibilidad de la innovación y la digitalización.

"La moda de autor es cultura identidad y es patrimonio, y es una expresión creativa que explica qué somos y cómo queremos proyectarnos al mundo", ha asegurado Baró, que ha recordado que en Catalunya 953 empresas forman parte de este sector, con una facturación global de 7.500 millones de euros y un volumen de negocio de más de 17.500 millones, según datos de la Generalitat.

Por eso, el Govern trabaja para que este sector sea más fuerte y resiliente fortaleciendo la producción de proximidad, ya que la moda europea necesita "cadenas de valor sólidas y arraigadas al territorio".

JUAN DUYOS

Baró también ha recordado que la 080 es una mucho más que una pasarela, ya que actúa como espacio de colaboración y reflexión en todo el sector cultural y creativo español y europeo, con la voluntad de situar Barcelona como "un hub europeo de reflexión estratégica".

Por su parte, el presidente de la FAME y ACME, Juan Duyos, ha asegurado que estas jornadas no son solo un lugar para compartir ideas, "sino un espacio para asumir una responsabilidad: construir el futuro del sector desde el trabajo conjunto".