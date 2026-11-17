El ministro de Cultura y número 2 de los Comuns-Front Ampli al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, y la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, este martes en Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y número 2 de los Comuns-Front Ampli al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, ha avanzado que el Gobierno intentará aprobar la ampliación del permiso de paternidad y maternidad de 19 a 20 semanas antes de que acabe la legislatura.

Lo ha anunciado en un diálogo con la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, este martes en Barcelona, donde ha reivindicado el "salto" tan importante que ha hecho el Ejecutivo en esta materia, que considera muy importante.

Por otro lado, se ha sumado a las insistencias de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, al PSOE para que lleve a aprobación el nuevo registro horario esta semana: "Estamos a tiempo", ha afirmado.

"Es absolutamente fundamental y los trabajadores de este país lo merecen y por eso hoy les quiero emplazar a que lo llevemos el viernes si están a favor, porque más o menos lo han puesto en el programa", ha argumentado el ministro.

"BLINDAR" EL SMI AL IPC

Urtasun también ha defendido la medida anunciada este martes por la candidata del Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, sobre una cláusula de revisión salarial para "blindar" que el salario mínimo interprofesional (SMI) suba, como mínimo, como el IPC.

Asimismo, ha propuesto obligar a que los sindicatos conozcan los márgenes empresariales para darles más fuerza en la negociación con las empresas: "Tenemos que hacer un esfuerzo de empoderamiento de la negociación colectiva", ha afirmado el ministro.

DIÁLOGOS DE CC.OO.

Por su parte, Belén López ha anunciado que CC.OO. realizará una serie de diálogos con los candidatos catalanes de la izquierda, denominada 'Ens ho juguem tot, anem per feina', y que completarán las próximas semanas con ERC y el PSC.

Respecto a la posibilidad de entrevistar a candidatos de derechas, lo ha descartado argumentando que "ni sus políticas ni sus propuestas van en la línea" de lo que defiende el sindicalismo y, de hecho, muchas de ellas son contrarias.